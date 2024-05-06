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Отца девятерых детей принудительно выдворяют из России

Отца девятерых детей принудительно выдворяют из России

Уроженец Таджикистана прибыл в Россию в январе 2024. В Новосибирске он работал без патента, а когда пришло время уезжать на родину, остался в РФ.

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Комментарии
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Наталья Иванова
Это как так то ? Сам нелегал - ещё и нахлебников затащил в Россию на кормёжку за счёт наших налогов. Гнать поганой метлой без права возвращения.
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15 час.
Регина Толстоброва
На жалость давят, раз нарушил акон. пусть отвечает. не надо таких жалеть.Чего притащился в Россию с такой оравой.
Ответить
14 час.
Владимир Труфакин
Всё что они хорошо умеют делать, это &quot;клепать&quot; детишек!
Ответить
13 час.

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