Отца девятерых детей принудительно выдворяют из России

Наталья Иванова Это как так то ? Сам нелегал - ещё и нахлебников затащил в Россию на кормёжку за счёт наших налогов. Гнать поганой метлой без права возвращения.

Регина Толстоброва На жалость давят, раз нарушил акон. пусть отвечает. не надо таких жалеть.Чего притащился в Россию с такой оравой.