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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хачанов перед матчем с Блоксом на US Open: «Мы с ним дважды здесь тренировались. Вне корта он очень приятный парень – мы всегда друг друга поддерживаем»

Карен Хачанов поделился мыслями перед предстоящим четвертьфиналом US Open . Россиянин встретится с 34-й ракеткой мира  Александром Блоксом .

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