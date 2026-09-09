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Медицинская Россия

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Голосовой помощник стал доступен более чем 3 тыс. участковых врачей Москвы

Голосовой помощник стал доступен более чем 3 тыс. участковых врачей Москвы Голосовой помощник на базе искусственного интеллекта стал доступен участковым врачам взрослых поликлиник Москвы.

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