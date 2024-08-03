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Виртуальный тур по Главному штабу Эрмитажа стал доступен для россиян

Виртуальный тур по Главному штабу Эрмитажа стал доступен для россиян

Эрмитаж выложил на своем сайте обновленный виртуальный тур по второму этажу Главного штаба. Теперь пользователи могут бесплатно исследовать парадную лестницу, атриумы, залы-трансформеры и залы министерства финансов Российской Империи, сообщает «Родина».

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