Сайты госорганов хотят адаптировать для россиян с инвалидностью

Сайты государственных органов предложили сделать доступнее для пользователей с инвалидностью. Такой законопроект внесли в Госдуму сенаторы и депутаты, сообщается 19 февраля на странице партии «Единая Россия» в соцсетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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