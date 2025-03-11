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Украинский беспилотник упал на железную дорогу во Владимирской области

Украинский беспилотник упал на железную дорогу во Владимирской области

Украинский беспилотник упал на железную дорогу в районе станции «Юрьевец» во Владимирской области. Повреждения незначительные, движение поездов не прекращалось, завил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

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