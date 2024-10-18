В обществе необходимо повышать культуру обращения с оружием

В обществе необходимо повышать культуру обращения с оружиемКаждый человек, получающий оружие на законных основаниях, должен понимать ответственность, отмечает инструктор специального подразделения отряда «Барс-Крым» Арсен Исмаилов.
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