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Лента новостей Крыма

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В обществе необходимо повышать культуру обращения с оружием

В обществе необходимо повышать культуру обращения с оружием

В обществе необходимо повышать культуру обращения с оружиемКаждый человек, получающий оружие на законных основаниях, должен понимать ответственность, отмечает инструктор специального подразделения отряда «Барс-Крым» Арсен Исмаилов.

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