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Царьград

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Nomisma Energia предсказала рост цен на топливо в Италии до €2,5

Nomisma Energia предсказала рост цен на топливо в Италии до €2,5

В Италии возможно повышение цен на топливо до €2,5 за литр. Давиде Табарелли из Nomisma Energia указал на влияние конфликта в Персидском заливе и прекращение поставок из Катара и России.

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