ВС США направили эсминец USS Gravely для усиления безопасности южной границы

С военно-морской базы Йорктаун к южным границам был направлен эсминец USS Gravely для защиты территорий и обеспечения безопасности Соединенных Штатов, сообщили в пресс-службе американского северного командования ВС США.
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