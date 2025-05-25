В Госдуме предложили ужесточить продажу противозачаточных препаратов

Продажа противозачаточных препаратов должна происходить только по назначению врача, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина 23 мая сообщает сетевое издание «Абзац».
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