Группировки спасателей направлены в три муниципалитета Приморья накануне тайфуна

Аэромобильная группировка МЧС в превентивных целях направлена в муниципальный округ Спасск-Дальний и Партизанский муниципальный округ в связи с прогнозируемыми опасными погодными явлениями — приходом тайфуна Bavi.
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