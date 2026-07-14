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Группировки спасателей направлены в три муниципалитета Приморья накануне тайфуна

Группировки спасателей направлены в три муниципалитета Приморья накануне тайфуна

Аэромобильная группировка МЧС в превентивных целях направлена в муниципальный округ Спасск-Дальний и Партизанский муниципальный округ в связи с прогнозируемыми опасными погодными явлениями — приходом тайфуна Bavi.

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