Василиса Володина: двум знакам зодиака беда свалится как снег на голову Юлия ЧелкановаПопулярная астролог и телеведущая Василиса Володина поделилась своими предсказаниями для двух знаков зодиака, которым стоит быть особенно внимательными в ближайшее время.