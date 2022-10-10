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Киев готовит наступление на Запорожскую область — власти региона

Киев готовит наступление на Запорожскую область — власти региона

Идеологическую и информационную кампании по наступлению на Запорожскую область начал киевский режим, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов 10 октября РИА Новости.

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