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Ledger представила Agent Stack для предотвращения несанкционированных ИИ-транзакций

Ledger представила Agent Stack для предотвращения несанкционированных ИИ-транзакций

Ledger запустила инструментарий с открытым исходным кодом Ledger Agent Stack, который позволяет ИИ-агентам взаимодействовать с криптокошельками и блокчейн-инструментами, сохраняя при этом полный контроль со стороны человека над чувствительными действиями.

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