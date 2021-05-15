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Кабмин выделил более 138,7 млн рублей на очистку рек в семи регионах

Кабмин выделил более 138,7 млн рублей на очистку рек в семи регионах

Российское правительство выделило более 138,7 млн рублей на очистку рек и озёр в Татарстане, Удмуртии, а также в Калининградской, Московской, Новосибирской, Тверской и Тульской областях, сообщает пресс-служба кабмина.

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