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Американский авианосец поработал в интересах Москвы

Американский авианосец поработал в интересах Москвы

В удивительно маленьком мире мы сегодня живем. Несколько взрывов на Далеком Юге немедленно отзываются на Крайнем Севере, вызывают бурление эмоций на Диком Западе и чувство глубокого удовлетворения в Москве.

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