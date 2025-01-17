В мэрии рассказали, куда казанцы могут пожаловаться на сосульки и гололед

На дорогах Казани из-за перепадов температуры образовался гололед, а на крышах — сосульки. Жалобы на некачественную уборку на улицах города от казанцев принимают в районных администрациях, рассказали «Татар-информу» в Комитете внешнего благоустройства города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии