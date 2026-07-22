В СФ предупредили о фейковых точках доступа Wi-Fi в общественных местах

Мошенники стали создавать общественные точки доступа Wi-Fi, имитирующие реальные сети магазинов, кафе и торговых центров, пользователи через подобные подключения рискуют передать злоумышленникам личные данные, рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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