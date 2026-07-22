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Авторадио

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В СФ предупредили о фейковых точках доступа Wi-Fi в общественных местах

Мошенники стали создавать общественные точки доступа Wi-Fi, имитирующие реальные сети магазинов, кафе и торговых центров, пользователи через подобные подключения рискуют передать злоумышленникам личные данные, рассказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин.

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