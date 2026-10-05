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FT: Венгрия готова разблокировать технический этап переговоров Украины с ЕС

FT: Венгрия готова разблокировать технический этап переговоров Украины с ЕС

Будапешт на этой неделе, как ожидается, снимет вето с одного из технических этапов переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

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