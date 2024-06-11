Предупреждение для молдаван, планирующих отдых в Греции

Греция, начиная со вторника, готовится к первой волне жары в этом году с температурой выше 40 градусов по Цельсию и «очень высоким» риском пожаров, заявил в понедельник министр по вопросам климатического кризиса Василис Кикилиас, сообщает AFP.
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