В центре Энгельса выставлен на продажу деревянный сруб за 16 миллионов рублей

В центре Энгельса, Саратовской области, выставлен на продажу объект недвижимости. На одной из интернет-площадок появилось объявление о продаже деревянного сруба, украшенного резными наличниками, расположенного на улице Тельмана.
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