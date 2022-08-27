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На Камчатке более 60 студентов Военного учебного центра прошли практику в ракетном соединении Береговых войск Тихоокеанского флота

На Камчатке более 60 студентов Военного учебного центра прошли практику в ракетном соединении Береговых войск Тихоокеанского флота

Группа проходит подготовку в учебном заведении ВУЦ при КГТУ в городе Петропавловске-Камчатском по военно-учётной специальности «командир отделения».

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