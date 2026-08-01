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Исследование: ИИ оказался убедительнее человека в сценарии интернет-мошенничества

Исследование: ИИ оказался убедительнее человека в сценарии интернет-мошенничества

Учёные из Университета Амрита Вишва Видьяпитам, Университета Фоскари, Мельбурнского университета и Университета Бен-Гуриона выяснили, что обученный ИИ-агент эффективнее человека выстраивал доверительные отношения в сценарии, основанном на схеме романтического мошенничества.

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