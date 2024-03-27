Матвиенко: Росгвардейцы исполняют свой долг в самых сложных условиях

Росгвардейцы исполняют свой долг в самых сложных условиях, подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, поздравляя руководство и сотрудников войск национальной гвардии с профессиональным праздником.
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