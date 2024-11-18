В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» продолжается масштабное благоустройство туристских центров.
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В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» продолжается масштабное благоустройство туристских центров.
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