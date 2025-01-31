Число получивших убежище в Европе украинских мужчин превысило 1 млн

Количество решений о предоставлении убежища мужчинам из Украины в возрасте от 18 до 64 лет превысило 1 млн, подсчитали «Известия» на основе ежемесячных данных Европейского статистического агентства (Евростат).
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