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Регионы России

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В Севастополе объявлен день траура в связи с ракетным ударом ВСУ

В Севастополе объявлен день траура в связи с ракетным ударом ВСУ

В связи с ракетным обстрелом Севастополя, который произошел 23 июня, в городе объявлен день траура. Жители города проводят акции солидарности, принося цветы и игрушки к стихийным мемориалам, где также зажигаются свечи.

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