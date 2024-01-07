Германия разрешит Британии поставить истребители Eurofighter Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок дала понять, что Берлин разрешит Великобритании поставить истребители Eurofighter Саудовской Аравии, поскольку страна вносит вклад в безопасность в регионе тем, что перехватывает ракеты хуситов, выпускаемые в сторону Израиля.