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Германия разрешит Британии поставить истребители Eurofighter Саудовской Аравии

Германия разрешит Британии поставить истребители Eurofighter Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок дала понять, что Берлин разрешит Великобритании поставить истребители Eurofighter Саудовской Аравии, поскольку страна вносит вклад в безопасность в регионе тем, что перехватывает ракеты хуситов, выпускаемые в сторону Израиля.

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