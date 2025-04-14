Стало известно, сколько военных ВСУ находилось на месте удара по Сумам

МОСКВА, 15 апреля, ФедералПресс. На месте воскресного удара российских войск по Сумам находились несколько сотен военнослужащих Украины, включая высокопоставленных представителей командования оперативно-тактической группы «Северск».
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