5-7 апреля — выставка «Мотовесна» в ЦВК «Экспоцентр»

фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков В этом году Москва уже в седьмой раз примет участие в «Мотовесне»: с 5 по 7 апреля в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» пройдет выставка для любителей мототехники.