Идем на снижение: коронавирус подтвердился еще у 1342 жителей Приморья

Идем на снижение: коронавирус подтвердился еще у 1342 жителей Приморья

В Приморье выявлено еще 1342 случая заражения новой коронавирусной инфекцией — это на 115 заболевших меньше, чем накануне.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх