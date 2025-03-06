Какие преимущества дают оконной индустрии технологии «Префаб» и «Прекат»

Фото: stock.adobe.com. Предварительный монтаж СПК в стандартные элементы строительных конструкций Prefab и Pre-cut – это технологии, которые сегодня рассматриваются как способ решения ряда существующих в строительной отрасли проблем.
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