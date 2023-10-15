Сенегал готовится к запуску своего первого спутника

С целью лучшего решения таких задач, как наблюдение за стихийными бедствиями и повышение сельскохозяйственной продуктивности, Сенегал планирует задействовать потенциал спутниковых технологий и искусственного интеллекта.
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