Просто безумие: Трамп прямо идет к поражению, которого хотел избежать

Зеленский знает: чтобы американцы получили эти ресурсы, Соединенным Штатам придется поддерживать войну на Украине до самого конца, даже если это будет означать прямое военное вмешательство США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Удар «Орешником» по Киеву»: в украинских телеграм-каналах паника. Москва не стала юлить и сдержала обещание
- "Вот и закончился Трамп-миротворец": Война с Россией откроет много неожиданного
- Полыхнул "неприкасаемый" регион: Новейшие ракеты поразили секретный бункер ВСУ. Впервые уничтожен подземный ядерный полигон
Свежие комментарии