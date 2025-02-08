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Политический вестник

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Просто безумие: Трамп прямо идет к поражению, которого хотел избежать

Просто безумие: Трамп прямо идет к поражению, которого хотел избежать

Зеленский знает: чтобы американцы получили эти ресурсы, Соединенным Штатам придется поддерживать войну на Украине до самого конца, даже если это будет означать прямое военное вмешательство США.

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