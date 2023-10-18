Англия на Евро-2024, убийца шведских фанатов умер в реанимации, Месси получит 8-й «Золотой мяч», «Майнц» отстранил игрока за поддержку Палестины, тренерам запретили принимать Ангелопола и другие новости

1. Англия вышла на Евро-2024, обыграв Италию со счетом 3:1. Харри Кейн сделал дубль. Украина забила 3 мяча Мальте (один из них – на счету Михаила Мудрика), Казахстан благодаря голу Зайнутдинова на 89-й минуте победил Финляндию.
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