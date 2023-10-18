Англия на Евро-2024, убийца шведских фанатов умер в реанимации, Месси получит 8-й «Золотой мяч», «Майнц» отстранил игрока за поддержку Палестины, тренерам запретили принимать Ангелопола и другие новости

А вы тоже смотрели, как Лучано Спаллетти пролетает мимо Евро?(ещё не 💯, но очень близко)

Лена Мисько

Правда, у них всё будет решаться в матче с Украиной. А зная как Украина играет с итальянцами думаю, что Италия пройдет дальше.