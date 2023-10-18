Не только о фут...
ГлавнаяБлогНовости утра из м...Игра ТОТОНаш футболЕврофутболНе про футболЛамповый чат
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Не только о футболе

861 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    Российский футбольный союз заинтересован (https://fratria.ru/novosti/sbornaya-rossii/v-rfs-po-prezhnemu-zainteresovan...Англия на Евро-20...
  • Лена Мисько
    Правда, у них всё будет решаться в матче с Украиной. А зная как Украина играет с итальянцами думаю, что Италия пройде...Англия на Евро-20...
  • Лена Мисько
    А вы тоже смотрели, как Лучано Спаллетти пролетает мимо Евро?(ещё не 💯, но очень близко)Англия на Евро-20...

Англия на Евро-2024, убийца шведских фанатов умер в реанимации, Месси получит 8-й «Золотой мяч», «Майнц» отстранил игрока за поддержку Палестины, тренерам запретили принимать Ангелопола и другие новости

Англия на Евро-2024, убийца шведских фанатов умер в реанимации, Месси получит 8-й «Золотой мяч», «Майнц» отстранил игрока за поддержку Палестины, тренерам запретили принимать Ангелопола и другие новости

1. Англия вышла на Евро-2024, обыграв Италию со счетом 3:1. Харри Кейн сделал дубль. Украина забила 3 мяча Мальте (один из них – на счету Михаила Мудрика), Казахстан благодаря голу Зайнутдинова на 89-й минуте победил Финляндию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лена Мисько
А вы тоже смотрели, как Лучано Спаллетти пролетает мимо Евро?(ещё не 💯, но очень близко)
Ответить
17 час.
Лена Мисько
Правда, у них всё будет решаться в матче с Украиной. А зная как Украина играет с итальянцами думаю, что Италия пройдет дальше.
Ответить
17 час.
Лена Мисько
Российский футбольный союз заинтересован (https://fratria.ru/novosti/sbornaya-rossii/v-rfs-po-prezhnemu-zainteresovanyi-v-provedenii-matcha-sbornyix-rossii-i-kitaya-10-18-2023) в проведении товарищеского матча со сборной Китая.
В РФС по-прежнему заинтересованы в проведении матча сборных России и Китая
Фратрия — сайт болельщиков и фанатов футбольного клуба Спартак Москва
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх