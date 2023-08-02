Лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино указал на неожиданное "превращение" Украины, которая ещё несколько лет назад для европейских СМИ была "мировым центром педофилии и торговли детьми".
Лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино указал на неожиданное "превращение" Украины, которая ещё несколько лет назад для европейских СМИ была "мировым центром педофилии и торговли детьми".
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