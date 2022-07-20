В Пскове прошла профилактическая акция «Безопасный двор»

Основными ее целями стали разъяснение участникам важности соблюдения требований дорожной безопасности и пропаганда законопослушного поведения.
Происшествия12 подписчиков
Популярные статьи
- В Новгородской области вынесен приговор лидеру преступного сообщества наркоторговцев
- Установлены новые эпизоды преступлений украинских военнослужащих в отношении гражданского населения
- Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП в Алтайском крае, в результате которого пострадали дети
Свежие комментарии