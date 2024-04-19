Общественник Чегринец: поставки Киеву систем Patriot являются фашистским жестом

Поставки Украине новых систем противовоздушной обороны Patriot являются фашистским жестом. С таким заявлением выступил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, сообщает РИА Новости.
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