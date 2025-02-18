За две недели февраля четыре животных погибли от бешенства на Южном Урале

За первую половину февраля в Челябинской области подтверждены 4 случая бешенства животных. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, с 1 по 16 февраля в Челябинской области от вируса бешенства зафиксирована гибель 4 домашних животных – двух собак и двух кошек.