Даже в России расходы выше: правительство Китая начало экономить на своих собственных гражданах

По данным свежего анализа макроэкономических показателей, проведенного Reuters, правительство Китая тратит на своих граждан меньше, чем большинство других стран с аналогичным или более высоким уровнем доходов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии