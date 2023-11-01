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В Донецке рассказали о последствиях удара кассетными боеприпасами ВСУ

В Донецке рассказали о последствиях удара кассетными боеприпасами ВСУ

Вечером 31 октября, в момент, когда дороги города наполнились автомобилями и людьми, спешащими домой с работы, ВСУ открыли огонь по тыловому Буденновскому району Донецка, в очередной раз продемонстрировав, что в столице региона не осталось безопасных мест.

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