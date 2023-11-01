В Донецке рассказали о последствиях удара кассетными боеприпасами ВСУ

Вечером 31 октября, в момент, когда дороги города наполнились автомобилями и людьми, спешащими домой с работы, ВСУ открыли огонь по тыловому Буденновскому району Донецка, в очередной раз продемонстрировав, что в столице региона не осталось безопасных мест.