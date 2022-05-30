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Первый заграничный шопинг...

Первый заграничный шопинг...

Олег Епишин Весной 197* года, после долгих мытарств с открытием визы и оформлением паспорта моряка, я получил наконец-то назначение на должность судового врача сухогруза «Московский комсомолец» и отправился в свой первый рейс – на Ближний Восток.

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