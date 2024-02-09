Кочетков дважды пропустил от «Колорадо» за 5 секунд (2-й гол – с центра площадки) и был заменен. После травмы Раанты он вернулся в игру, победа – 12-я в сезоне

Вратарь «Каролины» отразил 16 бросков из 18 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (5:2). В концовке первого периода он пропустил 2 шайбы за 5 секунд (вторую – от Самуэля Жирара с центра площадки) и после перерыва уступил место в воротах Антти Раанте.