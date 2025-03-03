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Закон, порядок, государство

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Расчет САУ 2С1 «Гвоздика» группировки войск «Центр» уничтожил артиллерийское орудие и склад с боеприпасами ВСУ

Расчет САУ 2С1 «Гвоздика» группировки войск «Центр» уничтожил артиллерийское орудие и склад с боеприпасами ВСУ

Высокий профессионализм и слаженность действий расчета САУ 2С1 «Гвоздика» позволили нанести существенный урон противнику и прекратить постоянный артиллерийский обстрел российских позиций на несколько дней.

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