Российская Федерация, в отличие от Украины, не занимается террористическими атаками. Это отметил заместитель председателя отечественного Совета безопасности Дмитрий Медведев, напомнив об угрозах киевской стороны параду 9 мая в Москве.
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