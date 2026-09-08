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Силы ПВО ВС России сбили за сутки более 700 БПЛА ВСУ

Силы ПВО ВС России сбили за сутки более 700 БПЛА ВСУ

В Минобороны России заявили, что средства ПВО за сутки уничтожили более 700 БПЛА ВСУ. «Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 713 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указывается в сводке ведомства.

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