Силы ПВО ВС России сбили за сутки более 700 БПЛА ВСУ

В Минобороны России заявили, что средства ПВО за сутки уничтожили более 700 БПЛА ВСУ. «Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 713 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указывается в сводке ведомства.