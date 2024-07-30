Уровень воды в реке Селенга повышается, жители готовятся к выходу грунтовых вод

В Улан-Удэ уровень воды в реке Селенга продолжает повышаться, достигнув за минувшие сутки 173 см. Это создает риск выхода грунтовых вод, особенно в низинах, что может привести к затоплению подвалов жилых зданий.
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