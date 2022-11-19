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«Это политический вопрос». Шунин — о вероятном переходе сборной в Азию

«Это политический вопрос». Шунин — о вероятном переходе сборной в Азию

Антон Шунин высказался о вероятном переходе сборной России в Азиатскую конфедерацию. Вратарь московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин поделился мыслями о возможном переходе национальной команды под эгиду Азиатской конфедерации футбола.

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