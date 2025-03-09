«Зенит» будет добиваться отмены красной карточки Венделу перед матчем со «Спартаком»

«Зенит» намерен обратиться в КДК с просьбой отменить красную карточку полузащитнику Венделу, полученную в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2), сообщает ««Зенит» намерен обратиться в КДК с просьбой отменить красную карточку полузащитнику Венделу, полученную в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2), сообщает «Чемпионат».
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