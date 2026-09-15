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Прораб Днепропетровщины

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Почему так и не построили McDonald's возле цирка в Днепре: проект оказался в центре судебного спора

Почему так и не построили McDonald's возле цирка в Днепре: проект оказался в центре судебного спора

Двухэтажный ресторан с террасой, амфитеатром и зелёной крышей планировали ещё несколько лет назад. Проект получил архитектурную премию, но вместо стройки площадка оказалась в центре спора с городскими властями.

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