Почему так и не построили McDonald's возле цирка в Днепре: проект оказался в центре судебного спора

Двухэтажный ресторан с террасой, амфитеатром и зелёной крышей планировали ещё несколько лет назад. Проект получил архитектурную премию, но вместо стройки площадка оказалась в центре спора с городскими властями.
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